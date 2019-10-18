Вдоль реки Казанки появится 12 новых парков и 60 км веломаршрутов

Проект Стратегии развития реки Казанки презентовали на Международном конгрессе World Urban Park Congress. Согласно ему, вдоль водохранилища появится 12 новых парков и обновленные пешеходные и велосипедные маршруты на 60 км.



Отмечается, что проект станет первым в России по комплексной разработке крупнейшей городской речной экосистемы.

Он затронет водный массив и прибрежные зоны Казанки от исторического русла и Зилантова монастыря до Голубых озер.

Кроме того, казанцев и гостей города ждет 25 точек доступа к прибрежным территориям с экопарковками и сервисами.

Проект запущен по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова и реализуется при участии мэра Казани Ильсура Метшина Министерством строительства, архитектуры, ЖКХ РТ и студией Orchestra под кураторством помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.