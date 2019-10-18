Минниханов выложил новое видео о татарском языке
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях новое видео, популяризирующее татарский язык. В ролике проекта «Азбука важных слов» снялась победительница конкурса красоты Mrs Globe 2019 Алиса Тулынина.
Также среди участников актер Искандер Хайруллин, певица Айгуль Бариева и нападающий УНИКСа Хаукур Палссон.
Ранее Минниханов уже публиковал ролик, в котором известный полиглот Дмитрий Петров учит зрителей татарскому языку.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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