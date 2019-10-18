Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну

Активная группа болельщиков московского «Спартака» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой раскрыть детали предстоящей передачи клуба под контроль фанатов.

«Уважаемый Леонид Арнольдович, к вам обращается инициативная группа болельщиков ФК «Спартак» «Комитет-2023», которая на данный момент представляет интересы чуть менее 100 болельщиков. Мы обращаемся к вам по поводу вашего заявления об уходе со всех постов и передаче управления клубом его болельщикам в 2023 году. Нам, как болельщикам с большим стажем, небезразлична судьба нашей любимой команды, и мы очень заинтересованы, чтобы судьба клуба решалась не посторонними людьми, поэтому просим вас о следующем.



Мы хотим узнать условия передачи клуба — огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнется этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И, разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.



Мы обращаемся к вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет все-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях», — говорится в письме болельщиков.

Напомним, ранее Леонид Федун подтвердил информацию, что он покинет «Спартак» в 2023 году.