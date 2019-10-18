Ильзат Ахметов: «Хочу карьеру, как у Головина»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своем желании построить карьеру, как у лидера сборной России по футболу Александра Головина.

— Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.

— Выступления в «Монако» помогают его прогрессу? Рост ощущается?

— Безусловно, Французская лига входит в пятерку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растет, — сказал Ахметов.

Отметим, что ранее Ахметов выступал за казанский «Рубин», откуда в 2018 году перебрался в ЦСКА.