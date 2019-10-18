Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает «Спорт-Экспресс».

36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры «Крылья Советов» — «Ахмат». В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.

Недавно РФС вернул Галимова в список судей, обслуживающих матчи РПЛ, но в текущем сезоне арбитр пока не получал назначений.

Как заявили в пресс-службе организации, в отношении него ведется проверка.