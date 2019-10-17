Депутат от ЛДПР предложил формировать Совфед из глав регионов и спикеров заксобраний

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации, который предусматривает наделение полномочиями члена Совфеда главы региона и спикера законодательного собрания данного субъекта РФ. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Такое совмещение уже практиковалось и доказало свое преимущество», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как поясняет Иванов, нынешний порядок, когда в Совфед направляются член регионального парламента и лицо, делегированное главой региона, «предоставляет возможность избирателям знакомиться только с агитационными материалами кандидатов в депутаты законодательного органа государственной власти субъекта РФ и агитационными материалами кандидатов на должность главы субъекта РФ».

Кроме того, данная инициатива может помочь сэкономить около 1 млрд рублей ежегодно, так как главам регионам и спикерам заксобраний предлагается работать на непостоянной и неоплачиваемой основе.

