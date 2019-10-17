В Казани вечером зафиксирована пробка длиной 3,8 км

Фото: скриншот

Сегодня вечером зафиксирована необычная для этого времени суток пробка.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», сложная пробка зафиксирована от моста «Миллениум» до Суконной слободы, от проспекта Универсиады до проспекта Фатыха Амирхана.

Причиной затора могло стать ДТП в сторону моста «Миллениум», судя по данным сервиса.

Вечерние пробки в Казани достигли семи баллов.

В пробке длиной 3,8 км можно потерять 48 минут, что на 35 минут больше обычного.