Управляющую уфимским банком, обвиняемую в хищений 43 млн рублей, отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста управляющей офисом банка, обвиняемой в краже 43 млн рублей.

Накануне суд Ленинского района продлил срок ареста предполагаемой сообщнице, которая работала в том же офиса кассиром и обвиняется в краже 6,5 млн рублей.

По данным следствия, женщина, работая управляющей банком, с января 2017-го по июль 2019 года вместе со своей сообщницей присваивала деньги из кассы. Чтобы скрыть недостачу, сотрудницы организации оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Так были закрыты счета более 50 вкладчиков.



Следствие продолжает устанавливать потерпевших от противоправных действий сотрудников офиса банка, подозреваемых в хищении, и советует вкладчикам проверить состояние своего банковского счета, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.