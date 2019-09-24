По следам Хайруллиной: управляющая банка в Уфе похитила более 43 млн рублей

Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о хищении из кассы одного из банков Уфы около 6,5 млн рублей выявлены новые эпизоды хищений на сумму свыше 43 млн рублей.

По данным следствия, женщина, работая управляющей банка, с января 2017-го по июль 2019 года вместе со своей сообщницей присваивала деньги из кассы. Чтобы скрыть недостачу, сотрудницы организации оформляли закрытие вкладов клиента банка. Так были закрыты счета более 50 вкладчиков.

По факту присвоения денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц, возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Предполагаемая сообщница управляющей, которая обвиняется в аналогичном преступлении, арестована на два месяца.