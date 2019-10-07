«Татнефть» вложит 6,6 млрд рублей в производство малеинового ангидрида

ПАО «Татнефть» направит 6,6 млрд рублей на создание производства малеинового ангидрида (МАН).

Запустить установку мощностью 50 тыс. тонн в год планируется в 2023 году. Она будет размещена в действующих границах Миннибаевского газоперерабатывающего завода (МГПЗ), который входит в управление «Татнефтегазопереработка» нефтекомпании. Сырьем будет служить бутан, который в настоящее время отгружается в цистернах потребителям. По сути, будет произведено перераспределение технологических потоков, пишет «Интерфакс».

Что касается МГПЗ, то его модернизация в 2014—2022 годах обойдется в 16 млрд рублей. Это позволит обновить все элементы технологической схемы предприятия.

Ранее сообщалось, что Наиль Маганов рассказал подробнее о заводе по производству малеинового ангидрида в Альметьевске. Эти намерения связаны с планирующейся к созданию Особой экономической зоной.