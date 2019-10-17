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В Казани подержанные представительские авто подешевели на 13%

13:48, 17.10.2019
В Казани подержанные представительские авто подешевели на 13%
Фото: flickr.com

Аналитики подсчитали, что средняя цена представительских автомобилей с пробегом, продающихся в Казани, снизилась на 13%. По итогам III квартала 2019 года средняя стоимость такой машины составляет 1,1 млн рублей.

Больше всего на этот показатель повлияло снижение цен на Porsche Panamera 4S. По данным Avito, такая машина подешевела с 1,7 до 1,45 млн рублей.

Также среди самых популярных автомобилей этой категории Mercedes-Benz S-class. Его стоимость тоже снизилась на 3,3%, до 861 000 рублей.

Остальные машины стали дороже. Рекорд по росту показал Audi A8. Цена автомобиля выросла на 92,2%, до 1,3 млн рублей.

АналитикаАвто Татарстан
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