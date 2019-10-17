На ТОСЭР в башкирском Нефтекамске создадут новый индустриальный парк

Новый индустриальный парк промышленной направленности будет создан на ТОСЭР в Нефтекамске. Управляющей компанией площадки станет Корпорация развития Башкортостана.

В ближайшее время начнутся проектно-изыскательные работы по созданию инженерной инфраструктуры парка и производственного помещения площадью 20 тыс. кв. м, передает пресс-служба правительства РБ.

К настоящему времени подобран и сформирован земельный участок площадью 28 га, определен перечень потенциальных резидентов индустриального парка «Нефтекамский», предприятиям разосланы предложения. Первый корпус площадью 10 тысяч кв. м будет введен в 2021 году, рассказал директор по работе с инвесторами Корпорации развития РБ Игорь Смолягин.

Документы по индустриальному парку поданы в правительство РБ на включение в перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана.

Напомним, в конце 2016 года в республике были созданы ТОСЭР «Кумертау» и «Белебей», в начале 2019 года — ТОСЭР «Нефтекамск», «Благовещенск» и «Белорецк». Ранее сообщалось о том, что в новых ТОСЭР «Белорецк» и «Благовещенск» зарегистрированы первые резиденты.