Компания Kinodanz планирует создать в Казани киностудию
Компания KD Studios (прежнее название — Kinodanz) объявила о планах запустить в России ряд креативных кластеров по кинопроизводству. В Казани компания намерена открыть площадку для съемки кино.
«Проект способствует развитию творческого потенциала региона, а также привлечению молодежи в высокотехнологичный сегмент экономики», — говорится в сообщении Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Схожие проекты студия планирует осуществить в Калининградской области, на Сахалине и в Санкт-Петербурге.
Kinodanz снимала такие картины, как «Танцы насмерть», «За гранью реальности» и «Эбигейл». Однако прославилась студия тяжбой с популярным блогером BadComedian. Студия потребовала от него 1 млн рублей за использование видеоряда одного из фильмов компании в обзоре на него. Однако сам блогер убежден, что компания пыталась наказать его за отрицательный отзыв. Сторонам удалось урегулировать спор во внесудебном порядке.БизнесОбществоКультураЭкономикаИнвестиции Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым