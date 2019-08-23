Компания Kinodanz планирует создать в Казани киностудию

Компания KD Studios (прежнее название — Kinodanz) объявила о планах запустить в России ряд креативных кластеров по кинопроизводству. В Казани компания намерена открыть площадку для съемки кино.

«Проект способствует развитию творческого потенциала региона, а также привлечению молодежи в высокотехнологичный сегмент экономики», — говорится в сообщении Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Схожие проекты студия планирует осуществить в Калининградской области, на Сахалине и в Санкт-Петербурге.

Kinodanz снимала такие картины, как «Танцы насмерть», «За гранью реальности» и «Эбигейл». Однако прославилась студия тяжбой с популярным блогером BadComedian. Студия потребовала от него 1 млн рублей за использование видеоряда одного из фильмов компании в обзоре на него. Однако сам блогер убежден, что компания пыталась наказать его за отрицательный отзыв. Сторонам удалось урегулировать спор во внесудебном порядке.