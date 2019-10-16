Топ-10 зарплат КХЛ: у Зарипова 130 млн рублей в год, у Умарка — 120
Данис Зарипов и Джастин Азеведо из «Ак Барса» и Линус Умарк из «Салавата Юлаева» входят в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», опубликовавший рейтинг зарплат игроков КХЛ.
Список из 10 самых дорогих хоккеистов лиги выглядит следующим образом:
1. Сергей Мозякин («Магнитка») — 180 млн рублей
2. Найджел Доус («Автомобилист») — 150 млн рублей
3. Данис Зарипов («Ак Барс») — 130 млн рублей
4. Виктор Антипин («Магнитка») — 125 млн рублей
5. Линус Умарк («Салават Юлаев») — 120 млн рублей
Максим Шалунов (ЦСКА) — 120 млн рублей
Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 120 млн рублей
8. Михаил Григоренко (ЦСКА) — 110 млн рублей
9. Джастин Азеведо («Ак Барс») — 105 млн рублей
10. Павел Дацюк («Автомобилист») — 100 млн рублей
Богдан Киселевич (ЦСКА) — 100 млн рублей
Иржи Секач (ЦСКА) — 100 млн рублей
Отмечается, что приведенные зарплаты учитываются без бонусов.
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