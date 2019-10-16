Клавишник группы «Альянс» захотел продать знаменитую гавайскую рубашку за 1 млн рублей

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Клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев рассказал в интервью о том, что хотел бы продать свою знаменитую гавайскую рубашку, в которой он выступал во время телемоста Москва — Ленинград.

В разговоре с Youtube-блогером DJ Dimixer музыкант рассказал о судьбе вещей, которые были на нем во время знаменитого выступления группы. По его словам, кепку — головной убор полицейского из Майями — передала ему знакомая стюардесса. Однако после она забрала ее и выбросила.

Откуда взялись очки, Парастаев не помнит. «Каждый друг — другу что-то давал, менялись там», — вспоминает артист. Их настигла та же участь, что и кепку — очки выбросила жена.

Во время интервью клавишник сидел в той самой знаменитой рубашке. «Рубашку вот за миллион хочу продать, а очки, я думаю, за два можно было бы», — пошутил артист.

Видеоролик посвящен песне «На заре» группы «Альянс». В последнее десятилетие она начала собственную жизнь в Сети. Фрагменты трека использовались рядом современных исполнителей. Ранее Олег Парастаев опубликовал первый клип коллектива на песню «На заре», снятый в 1987 году.

