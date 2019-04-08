YouTube заблокировал канал российского музыканта за клип 32-летней давности

YouTube заблокировал канал клавишника группы «Альянс» Олега Парастаева. Незадолго до этого музыкант опубликовал первый клип коллектива на песню «На заре», снятый в 1987 году.

Сейчас на странице канала в видеохостинге говорится, что он закрыт за нарушения «в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

«Видно, на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают», — написал Парастаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Песня «На заре» записана в 1986 году и стала одним из хитов «Альянса». В последнее десятилетие она начала собственную жизнь в Сети. Фрагменты трека использовались рядом современных исполнителей.