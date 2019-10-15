В Нижнекамске до конца года появится агропромышленный парк

Труженики села Нижнекамского района подвели итоги работы за год. С докладом на еженедельной планерке руководителей выступил заместитель руководителя Исполнительного комитета НМР по сельскому хозяйству Альфред Нигматзянов.

По его словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, этот сезон для сельхозпредприятий Нижнекамского района выдался удачным. Сельчане собрали хороший урожай хлеба, овощных культур, заготовили в достаточном количестве корма для зимовки скота. Урожайность зерна стала одной из лучших в Татарстане.



— Объем валовой продукции за 9 месяцев составил 2 млрд 600 млн рублей, что на 104% выше по сравнению с 2018 годом. Денежная выручка от реализации составила 2 млрд 400 млн рублей. Собрано 75 тыс. тонн зерна при средней урожайности зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе — 33,1 центнера с гектара зернового клина. По Республике Татарстан данный показатель составил 30 центнеров с гектара, — рассказал Альфред Нигматзянов.

В ближайшие дни сельчане начнут обмолачивать кукурузу, приступят к уборке подсолнечника. Картофеля удалось собрать свыше 6 тыс. тонн. По словам Альфреда Нигматязнова, урожайность овощей по району составляет 190 центнеров с гектара.

— Большая часть продукции идет на реализацию и поставляется в потребительский кооператив «Нижнекамский», а также в образовательные учреждения Нижнекамска, больницы и другие. Овощи нижнекамских фермеров сегодня пользуются широким спросом и в других районах Татарстана и России, — отметил Альфред Нигматзянов.

По словам заместителя руководителя Исполнительного комитета по НМР, с начала года в районе на 12% увеличились надои молока и составили 24 тысячи 859 тонн. Произведено свыше 15 тысяч тонн мяса. Работают 80 фермерских хозяйств.

— Отдельное внимание в работе агропромышленного сектора в 2019 году уделяется созданию мини-ферм. В районе действуют 26 мини-ферм молочного направления. Подано еще 8 заявок на сумму 2,8 млн рублей. До конца года запланировано еще 7 заявок на сумму 2,6 млн рублей. Всего до конца года будет организована дополнительно работа 15 мини-ферм молочного направления в поселениях нашего района, — рассказал Альфред Нигматзянов.

До конца года в Нижнекамске будет запущен агропромышленный парк, который станет основной точкой сбыта для местных КФХ, ЛПХ. Горожане в свою очередь смогут приобретать продукцию, выращенную на нижнекамской земле. По мнению Альфреда Нигматзянова, сельхозпродукция очень востребована среди горожан. Только во время осенних ярмарок реализовано овощей на сумму 2,7 млн рублей, мясной продукции на сумму свыше 11 млн рублей.

