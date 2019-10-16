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Полиции разрешили объявлять предостережения гражданам

17:58, 16.10.2019 1
Полиции разрешили объявлять предостережения гражданам
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает полицейским выносить гражданам официальные предупреждения о недопустимости совершения правонарушений. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно указу, предостережения могут касаться недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений или административных правонарушений, которые относятся к ведению полиции, либо о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Кроме того, порядок объявления, форму и вручения официального предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, которые уполномочены его объявлять, будут определены Министерством внутренних дел России.

Ранее МВД предложило штрафовать за неуважительные посты в интернете о полицейских.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Ura Orlov 16 окт
    Ну пора и гражданам предъявлять предостережения полиции согласно 3 ст. Конституции.
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