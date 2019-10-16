В ГИБДД объяснили, как правильно выбрать автошколу

Замглавы отдела регистрационно-экзаменационной деятельности МВД Николай Гиляков рассказал, как будущим водителям выбрать автошколу.

Прежде всего, по словам Гилякова, нужно проверить информацию о школе на сайте ГИБДД.

«Найти ее, посмотреть, какие программы данная организация реализует, какая у них учебно-материальная база, — вся эта информация на официальном сайте нашего ведомства есть», — отметил он.

Также стоит обратить внимание на адрес школы: если указанный на портале не соответствует реальному, то не стоит идти туда учиться.

Также стоит обратить внимание на информацию о количестве и результатах экзаменов в каждой школе. Можно довериться тем заведениям, где выпускники чаще всего сдают экзамен с первой попытки.

Кроме того, указывать на недобросовестность школы может слишком низкая цена. По оценке эксперта, в регионах в среднем за учебу в автошколе придется заплатить до 30 тыс. рублей, в Москве стоимость будет чуть дороже — до 40 тыс. рублей, передает его слова «Комсомольская правда».

Напомним, НТИ «Автонет» готовит платформу сбора данных об автомобилях «Автодата». Предполагается, что она будет собирать все данные об автомобилях, передвижении водителей и их скорости.

