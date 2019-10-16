В «Автонете» предложили формы слежения за россиянами через их машины

НТИ «Автонет» готовит платформу сбора данных об автомобилях «Автодата». Предполагается, что она будет собирать все данные об автомобилях, передвижении водителей и их скорости.

Согласно проекту, система станет принимать динамические и статические данные. К динамическим источникам относится вся информация, которая генерируется автомобилем, и все, что происходит вокруг него, пишут «Известия». К статическим источникам информации относятся данные ГИБДД, страховых компаний, ЦОДД и прочих партнеров проекта.

Также планируется сделать добровольной передачу части такой информации. В качестве стимула рассматриваются скидка на транспортный налог или страховку. Кроме того, в этой сфере мог бы помочь платный въезд в города.

«Например, если в городе сделают платный въезд в центр, то без устройства — 1 тыс. рублей в день, а с устройством поминутная тарификация — 0,01 рубля в час», — рассказал представитель системы ГЛОНАСС Вадим Сахонько.

Однако эксперты считают, что россиян будет трудно приучить к передаче данных о своем автомобиле, поскольку они воспринимаются как личные.