Резидентами ТОСЭР «Нижнекамск» могут стать еще три компании

Три проекта планируют стать резидентами ТОСЭР «Нижнекамск». В ближайшие 10 лет Нижнекамск планирует привлечь не менее 20 компаний с объемом инвестиций 7,5 млрд рублей.

На прошлой неделе резидентов ТОСЭР стало 10, тем самым были достигнуты KPI-показатели за 2019 год.

В рамках Инвестиционного совета РТ первым свой проект представила Iron Industry Сompany, которая планирует производить оборудование для строительства промышленных предприятий и их капремонта. Так, компания намерена производить трубные узлы, изготовлять несущие металлоконструкции для эстакад, зданий и сооружений.

Второй проект представило ООО «КЭМА», которое занимается производством электроприборов для систем вентиляции и дымоудаления. Компания планирует начать производство в Нижнекамске и выпускать до 850 тысяч электроприборов в год и заполнить нишу на отечественном рынке от 25 до 30%.

Кроме того, был рассмотрен проект, связанный с экологией. Так, предприятие «Акватар» намерено производить в Нижнекамске упаковку из вторсырья для замещения пластиковой тары. Сначала компания планирует поставлять свои изделия производителям яиц, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что инвестиционный проект компании «Симпл» по производству полипропиленовых труб получил одобрение на осуществление деятельности на ТОСЭР «Нижнекамск».

