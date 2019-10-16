При оплате картой Mastercard Банка «Аверс» можно выиграть билеты на матчи Звезд КХЛ 2020

Фото: предоставлено ООО Банк «Аверс»

Держатели карт Mastercard Банка «Аверс» имеют возможность выиграть билеты на матчи КХЛ, 2000 бонусных баллов на клубную карту «Спортмастер», а также главный приз — билеты на четверых на Матч звезд КХЛ 2020.

Это возможно при оплате покупки от 2000 тысяч рублей картой Mastercard в магазинах «Спортмастер», в интернет-магазинах, а также с помощью мобильного приложения «Спортмастер».

Для участия в акции необходимо стать участником клубной программы «Спортмастер».

Акция действует с 15 октября по 15 декабря 2019 года. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте mastercard.ru.

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