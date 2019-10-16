При оплате картой Mastercard Банка «Аверс» можно выиграть билеты на матчи Звезд КХЛ 2020
Держатели карт Mastercard Банка «Аверс» имеют возможность выиграть билеты на матчи КХЛ, 2000 бонусных баллов на клубную карту «Спортмастер», а также главный приз — билеты на четверых на Матч звезд КХЛ 2020.
Это возможно при оплате покупки от 2000 тысяч рублей картой Mastercard в магазинах «Спортмастер», в интернет-магазинах, а также с помощью мобильного приложения «Спортмастер».
Для участия в акции необходимо стать участником клубной программы «Спортмастер».
Акция действует с 15 октября по 15 декабря 2019 года. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте mastercard.ru.
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.
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