Евдокимов сменил Черышева на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев уволен с занимаемого поста из-за плохих результатов команды в ФНЛ.

На его место назначен бывший тренер «Оренбурга» и уроженец Нижнекамска Роберт Евдокимов. Перед ним поставили ту же задачу, что и Черышеву, — завоевать путевку в Премьер-лигу по окончании сезона-2019/20.

Впервые о возможной рокировке тренеров СМИ узнали еще в августе, но тогда все остались на прежних местах.

При этом отмечается, что клуб может продолжить сотрудничество с Черышевым, но уже в другом качестве.

Отметим, что после 17 туров «Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 8-очковым отставанием от 4-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах за право участия в РПЛ.