Эксперты рассказали о правилах здорового питания на работе

Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали, что на работе не следует пропускать обеденный перерыв. При этом оптимально есть по пять-шесть раз в день.

Эксперты утверждают, что перерывы между приемами пищи не должны превышать 2,5—3 часа, передает RT. По данным исследователей, более длительные перерывы ведут к сокращению стенок желудка и грозят развитием язвенной болезни, гастрита и дуоденита.

Также специалисты рекомендуют не злоупотреблять пирожками и булочками, поскольку они негативно влияют на фигуру. Эту же опасность несет и жирная пища, особенно при низком уровне физической активности, характерном для офисной работы.

В центре посоветовали выбирать для перекусов фрукты, сухофрукты, сушеные орехи или небольшое количество горького шоколада. Стоит помнить и об овощах, поскольку они содержат много полезных витаминов, минералов и волокон и не влияют на вес.

Кроме того, специалисты центра рекомендуют выходить из-за рабочего места каждые 30—40 минут, чтобы восстановить кровообращение.