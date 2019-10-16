В Казани изменят маршрут 31-го автобуса

С субботы, 19 октября, перевозчики Казани изменят маршрут движения автобуса №31. Теперь он будет сворачивать с улицы Девятаева не на улицу Мазита Гафури, а на улицу Меховщиков.

Остановка «Автовокзал» будет перенесена. Режим работы маршрута и расписание остается прежним.

С 19 октября автобусный маршрут №31 будет везти пассажиров по ул. Девятаева в прямом направлении с организацией разворота на пересечении улиц Девятаева и Меховщиков.

Остановочный пункт «Автовокзал» по улице Мазита Гафури будет перенесен на улицу Девятаева, в районе дома №5, сообщили в комитете по транспорту Казани.

