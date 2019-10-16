Казгордума назначила новых руководителей двух комиссий

В Казани началась очередная сессия городской думы. Депутаты уже назначили руководителей комиссий по образованию, культуре и национальным вопросам и по делам молодежи и спорту.

Эти комитеты возглавили Рашид Низамов и Евгений Чекашов соответственно, передает корреспондент «Реального времени». Выбирать их пришлось после того, как семь депутатов перешли в Госсовет РТ. Кроме того, восьмой депутат, Рафаэль Кантюков, перешел на новую должность в другом регионе.

На XXXVI сессии Казгордумы присутствуют 37 депутатов из 41. На сегодняшнем заседании планируется также рассмотреть вопросы о развитии малого и среднего предпринимательства, налогах и результатах проверок сведений о доходах депутатов.

Напомним, что городской совет ради республиканского парламента оставили директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон, гендиректор ОАО «Татэлектромонтаж» Дмитрий Солуянов, директор АНОО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин, предприниматель Альмир Михеев, гендиректор УК «Уютный дом» Марат Нуриев, руководитель Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов, профессор и член КПРФ Фадбир Сафин.