Газзаев поставил под сомнение идею Путина о создании в футболе общего фонда

Фото: пресс-служба Государственной думы России

Бывший тренер ЦСКА и зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев предложил свою идею по финансированию российского футбола.



«В ведущих европейских лигах доходы от реализации телевизионных прав настолько велики, что формируют до 50% бюджета клубов. В Англии сумма телеконтракта — 1,5 миллиарда евро в год, в Испании, Германии, Франции, Италии — от 900 миллионов до 1 миллиарда. В России же премьер-лига получает за телеправа всего 23 миллиона евро в год... На мой взгляд, необходимо значительное — в 30—40 раз! — повышение стоимости телевизионных прав.

Именно это, а вовсе не создание некоего фонда, стало бы верным решением и полностью соответствовало бы требованиям финансового fair play. К этому вопросу как раз можно привлечь крупные компании, спонсоров и инвесторов. Напомню, что именно такая идея лежала и в основе создания Объединенного чемпионата (инвестиции для лиги составляли бы 5 миллиардов евро за 5 лет), и в основе моей программы развития российского футбола, которую я предложил еще в 2014—2015 годах», — сказал Газзаев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил новую схему финансирования российского футбола путем создания общего фонда.