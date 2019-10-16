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В Иннополисе рассказали, как «Газпрому» через спутник отключили австрийские компрессоры

08:49, 16.10.2019
В Иннополисе рассказали, как «Газпрому» через спутник отключили австрийские компрессоры
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Накануне в Иннополисе прошло совещание о сотрудничестве предприятий Татарстана и ПАО «Газпром». На нем заместитель предправления компании Виталий Маркелов рассказал о принудительном отключении австрийских компрессоров LMF.

Оно произошло дистанционно, через спутник, на пике антироссийских санкций. Эта информация стала иллюстрацией острой необходимости импортозамещения.

Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов рассказал, что в 2019 году запланированы закупки отечественного оборудования более чем на 17 млрд рублей.

Подробно о совещании и поднятых на нем вопросах можно прочитать в материале «Реального времени».

ПромышленностьОбщество Татарстан
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