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Черчесов вручил телеведущему Соловьеву футболку сборной с фамилией Дзюбы

08:36, 16.10.2019
Черчесов вручил телеведущему Соловьеву футболку сборной с фамилией Дзюбы
Фото: stolica-s.su

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов побывал в гостях в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».

В конце эфира Черчесов вручил телеведущему подарок — футболку сборной России с фамилией нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба? Учитывая мои размеры… Я вполовину Дзюбы ростом», — отреагировал на подарок Соловьев.

Напомним, сборная России по футболу разгромила команду Кипра и вышла в финальную часть Евро-2020.

СпортФутболОбщество
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