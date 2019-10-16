Черчесов вручил телеведущему Соловьеву футболку сборной с фамилией Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов побывал в гостях в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».
В конце эфира Черчесов вручил телеведущему подарок — футболку сборной России с фамилией нападающего Артема Дзюбы.
«Дзюба? Учитывая мои размеры… Я вполовину Дзюбы ростом», — отреагировал на подарок Соловьев.
Напомним, сборная России по футболу разгромила команду Кипра и вышла в финальную часть Евро-2020.
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