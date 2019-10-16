Сбербанк намерен продавать «пакеты»

Сбербанк собирается перейти от комиссий за отдельные операции к пакетам услуг, а затем к персональным тарифам. Создание пакетных предложений будет приоритетом в 2020 году.

«Я думаю, что в целом индустрия будет развиваться в этом направлении — не платеж за одну трансакцию, а фиксированная цена за набор трансакций, который уже включен в пакет сроком на полгода-год», — заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

Переход к пакетным услугам не связан с отменой комиссий за внутренние переводы, которую Сбербанк намерен запустить в 2020 году, пишет «Коммерсантъ».

Первым в 2009 году запустил пакетный продукт банк «Русский стандарт». Сегодня подобные услуги есть у многих крупных банков. Вместе с тем не все банки считают, что именно за этим направлением будущее — почти все банки идут в сторону упрощения пакетов и переходят к простым решениям, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что до конца года Сбербанк намерен заключить сделки исламского финансирования на 4—5 млрд рублей.