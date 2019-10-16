Более 20,7 млн тонн грузов и 2,3 млн человек перевезено в Башкирском регионе за 9 месяцев 2019 года

С января по сентябрь Куйбышевской железной дорогой в Башкирском регионе перевезено 20,7 млн тонн грузов. Это на 171,6 тыс. тонн или 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной рост наблюдается по следующим номенклатурам грузов: нефть и нефтепродукты, огнеупоры, лесные грузы, остальные продовольственные, жмыхи, бумага, остальные и сборные грузы, передает официальный портал РБ.

Грузооборот за январь — сентябрь 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составил 40,3 трлн тарифных тонно-км.

Поездами пригородного сообщения перевезено 2,3 млн пассажиров, что на 2,2% больше к уровню 2018 года.

Ранее сообщалось, что Башкирия вернет РЖД почти 460 млн рублей за пригородные перевозки.