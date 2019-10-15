Товарооборот между предприятиями Татарстана и ПАО «Газпром» вырос в полтора раза, до 104,5 млрд рублей

За последние 5 лет товарооборот между предприятиями Татарстана и ПАО «Газпром» вырос с 73 млрд рублей до 104,5 млрд рублей, или почти в полтора раза.

Об этом заявил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Университете Иннополис, посвященном перспективным направлениям развития сотрудничества между компанией и промышленным сектором республики. В нем принял участие зампредправления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

По словам Минниханова, Татарстан активно работает над реализацией проектов развития рынка газомоторного топлива. С 2013 года в республике в два раза увеличено количество газозаправочных станций, до 6,3 тыс. единиц доведен парк автотехники, работающей на сжатом газе.

«Мы ставим более амбициозную задачу — довести ежегодную реализацию газомоторного топлива в республике до 50 млн кубических метров», — цитирует главу республики пресс-служба.

Помимо этого, Минниханов отметил заинтересованность Татарстана в использовании сжиженного газа в АПК, на речных судах и в других отраслях, и развитии сотрудничества ПАО «Газпром» с Университетом Иннополис в части реализации образовательных программ.

В свою очередь Виталий Маркелов сказал, что по потреблению газа Татарстан стал третьим субъектом после Москвы и Московской области, а результатом слаженной работы руководства Татарстана и ПАО «Газпром» стала практически стопроцентная газификация республики.

Напомним, в июне текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума между Татарстаном и ПАО «Газпром» подписано соглашение по строительству на территории республики комплекса по сжижению природного газа и сети крио-АЗС. А недавно на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге была подписана «дорожная карта» по реализации данного проекта.