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«Газпром» построит в Татарстане сеть криогенных заправок

00:48, 04.10.2019
«Газпром» построит в Татарстане сеть криогенных заправок
Фото: gazprom.ru

В Татарстане к 2022 году построят комплекс по сжижению природного газа (СПГ) и сеть криогенных автозаправочных станций («КриоАЗС»).

Соответствующая «дорожная карта» подписана заместителем премьер-министра РТ Шамилем Гафаровым и заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым в рамках IX Петербургского международного газового форума, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».

Стороны определят потенциальных потребителей в регионе и необходимые им ежегодные объемы СПГ. Затем будут выбраны места размещения комплекса по производству СПГ и КриоАЗС. Правительство Татарстана разработает специальную региональную программу стимулирования развития рынка СПГ.

Ранее стало известно, что СИБУР и «Газпром» будут сотрудничать на проектах газоперерабатывающего завода в РТ.

ЭкономикаИнвестицииОбществоИнфраструктураБизнес Татарстан
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