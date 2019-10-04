«Газпром» построит в Татарстане сеть криогенных заправок
В Татарстане к 2022 году построят комплекс по сжижению природного газа (СПГ) и сеть криогенных автозаправочных станций («КриоАЗС»).
Соответствующая «дорожная карта» подписана заместителем премьер-министра РТ Шамилем Гафаровым и заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым в рамках IX Петербургского международного газового форума, сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».
Стороны определят потенциальных потребителей в регионе и необходимые им ежегодные объемы СПГ. Затем будут выбраны места размещения комплекса по производству СПГ и КриоАЗС. Правительство Татарстана разработает специальную региональную программу стимулирования развития рынка СПГ.
Ранее стало известно, что СИБУР и «Газпром» будут сотрудничать на проектах газоперерабатывающего завода в РТ.ЭкономикаИнвестицииОбществоИнфраструктураБизнес Татарстан
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