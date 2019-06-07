Татарстан и «Газпром» подписали соглашение о строительстве комплекса по сжижению газа и сети криогенных автозаправок

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о строительстве в Татарстане комплекса по сжижению природного газа и сети криогенных автозаправочных станций. Подписание документа состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.

Также в рамках соглашения будет разработана, утверждена и реализована программа «Развитие рынка сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2019—2030 годы», передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Минниханов в рамках ПМЭФ может подписать соглашение о создании на чистопольской ТОСЭР завода сжиженного газа.