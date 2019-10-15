Молодежная сборная России разгромила Эстонию, Круговой из «Уфы» забил гол

Молодежная сборная России (U21) по футболу в рамках квалификации Евро-2021 разгромила на выезде команду Эстонии (5:0).

В составе российской сборной отличились Чалов, Круговой, Глебов, Калугин и Глушенков.

Защитник «Уфы» Круговой провел на поле весь матч, Голубев вышел на замену за 12 минут до конца игры. Степанов из «Рубина» остался в запасе.

Россияне набрали восемь очков после четырех туров и занимают второе место в группе.

Эстония U-21 — Россия U-21 0:5 (0:2, 0:3)

Голы:

0:1 — 26, пенальти Чалов

0:2 — 35 Глушенков

0:3 — 65 Глебов

0:4 — 69 Круговой

0:5 — 75 Калугин