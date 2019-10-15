В следующем году в Татарстане пройдет конгресс сельской молодежи

В феврале 2020 года в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи. Грант президента РФ в размере 3,6 млн рублей на проведение мероприятия получило Аграрное молодежное объединение РТ.

Планируется, что мероприятие соберет участников из 50 субъектов России и 20 стран-участников (страны СНГ и Совета Европы), часть из которых уже подтвердили участие.

«Конгресс станет площадкой для диалога, налаживания контактов и обмена опытом в области развития сельских территорий между инициативными ребятами, занимающимся развитием молодежной политики на селе, начинающими предпринимателями, представителями органов местного самоуправления, молодыми специалистами агропромышленного комплекса», — передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске до конца года появится агропромышленный парк.