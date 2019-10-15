«Финал четырех» Кубка России по волейболу пройдет в Москве

Сегодня, 15 октября, в офисе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) состоялась церемония определения мест проведения финала и полуфиналов Кубка России.

По ее итогам полуфиналы пройдут в трех городах. Уфимский «Урал» сыграет в Белгороде, его соперниками станут «Кузбасс» из Кемерово, местный «Белогорье» и нижегородский АСК.

Казанский «Зенит» проведет полуфинальные игры в Новосибирске, где встретится с местным «Локомотивом», питерским «Динамо-ЛО» и «Югрой-Самотлором» из Нижневартовска. В Новом Уренгое сыграют «Факел», «Газпром-Югра» из Сургута, «Енисей» из Красноярска и питерский «Зенит».

«Финал четырех» Кубка России пройдет в Москве 26 и 27 декабря.