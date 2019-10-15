Проект фонда «Ярдэм» для адаптации людей с ограниченными возможностями выиграл грант президента РФ

Проект «Поддержим друг друга» фонда «Ярдэм» выиграл грант президента РФ. Разработка программы для людей с ограниченными возможностями стала победителем второго конкурса президентских грантов России 2019 года.

Размер гранта составил 4,8 млн рублей, софинансирование — 3,6 млн рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 8,5 млн рублей. Руководителем проекта является Малика Гельмутдинова.

Целью проекта является социальная адаптация людей с ограниченными возможностями — инвалидов-колясочников, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с диагнозом ДЦП — через проведение реабилитационных курсов.



Проект Фонда предполагает комплекс мероприятий образовательного, реабилитационного и культурно-досугового характера для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, людей, прикованных к инвалидной коляске, и инвалидов с диагнозом ДЦП в возрасте от 17 лет и старше.

Отмечается, что программа действует без ограничения по национальности, вероисповеданию и месту жительства.

Кроме того, в основу проекта легла специально разработанная программа. В нее включены курсы социально-культурного и творческого адаптирования, программы развивающих курсов физической реабилитации и лечебной физкультуры, программы курсов психоэмоциональной поддержки, а также культурно-досуговая программа.



Предполагается, что занятия будут максимально доступными для каждого обучающегося, их содержание меняется в зависимости от уровня интеллекта, физического и психологического состояния каждого участника курсов.

В рамках проекта предполагается обучение 5 групп с общим количеством обучающихся — 100 человек. Срок обучения одной группы из 20 человек составляет 14 дней (2 недели), сам проект реализуется до 31 декабря 2020 года.



Ранее соцпроект помощи незрячим и слабовидящим фонда «Ярдэм» выиграл в конкурсе социальных проектов ПАО «Лукойл».

