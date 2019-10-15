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Защитник ЦСКА Марио Фернандес может не сыграть с «Уфой»

14:37, 15.10.2019
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может не сыграть с «Уфой»
Фото: pfc-cska.com

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может пропустить матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» из-за травмы, сообщил врач армейской команды Шагабутдин Керимов.

«У Марио есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную, поэтому принципиально для него ничего не изменилось.

Фернандес будет работать по индивидуальному плану, а решение о его участии в матче с «Уфой» будет принято непосредственно перед игрой», — сказал Керимов.

СпортФутбол Башкортостан
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