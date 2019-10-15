В Башкирии две женщины из ревности наняли киллера, чтобы убить женщину с ребенком

В Ишимбае две женщины наняли киллера для того, чтобы убить знакомую мужа одной из злоумышленниц и ее ребенка.

По версии следствия, в августе 2018 года две женщины из ревности решили убить знакомую супруга одной из обвиняемых и ее ребенка. Но они задумали это сделать не сами, а с помощью киллера.

Они заранее спланировали несколько вариантов преступления и обратились к ранее судимому за покушение на убийство жителю Ишимбая. За это они предложили ему 250 тыс. рублей. Но мужчина обратился в полицию и все рассказал. После передачи денег женщин задержали.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму).

Обвиняемые признали вину частично, уголовное дело будет направлено в Ишимбайский суд для рассмотрения по существу, передает прокуратура Башкирии.



Ранее в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему 7 ударов ножом. Старшего ребенка она также покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело.

