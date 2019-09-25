Соцпроект помощи незрячим и слабовидящим фонда «Ярдэм» победил на конкурсе «Лукойла»

Социальный проект «Видеть и слышать сердцем» благотворительного фонда «Ярдэм» стал победителем X конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл» в номинации «Духовность и культура». Это самая масштабная программа, которая направлена на помощь незрячим и слабовидящим.

Проект «Ярдэм» реализуется на территории Татарстана, однако люди с ограниченными возможностями здоровья приезжают на реабилитацию и обучение в учебно-реабилитационный центр из разных уголков России и стран СНГ, сообщили в пресс-службе Фонда.

С помощью проекта инвалиды по зрению проходят реабилитационные курсы, где обучаются чтению и письму по системе Брайля, компьютерной грамотности, ориентированию на местности, навыкам самообслуживания, получают возможность посещать музеи, театры, выставки, экскурсии, спортивные состязания.

Отмечается, что все затраты по проезду, проживаю, посещению мест досуга берет на себя Фонд.

ООО «РИТЭК» (дочернее предприятие ПАО «Лукойл») и благотворительный фонд «Лукойл» в десятый раз провели конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в регионах деятельности — Татарстане и Самарской области. Заявки рассматривались по трем номинациям: «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт».

Кроме того, за 10 лет проведения конкурса в Республике Татарстан рассмотрено около 6,8 тысячи заявок, а 1406 проектов было реализовано.

