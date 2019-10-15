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Команду Парков и скверов Татарстана пригласили выступить в Гарварде

12:42, 15.10.2019 1
Команду Парков и скверов Татарстана пригласили выступить в Гарварде
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что команду Парков и скверов Татарстана пригласили поделиться опытом в Гарварде.

На брифинге в кабмине РТ она отметила, что процесс благоустройства общественных пространств в республике оказывается релевантным для всего мира.

«Нас пригласили выступить весной в Гарварде, для того чтобы рассказать о подходе Татарстана, потому что наши коллеги из Соединенных Штатов считают, что это важный опыт, и хотят некоторые наши управленческие решения присваивать и дальше распространять», — передает слова Фишман-Бекмамбетовой корреспондент «Реального времени».

Она отметила, что осознание включенности в мировой тренд пришло после завоевания премии Ага Хана.

Напомним, что в этом году программа развития общественных пространств РТ стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры. Она стала первым российским проектом, победившим в конкурсе за все годы его существования.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Молодцы! Спасибо! Город красивый, чистый. Парки и скверы такие красивые, есть где погулять. Это так хорошо успокаивает в нашей трудной жизни! Все приезжающие восхищаются.
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