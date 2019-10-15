Команду Парков и скверов Татарстана пригласили выступить в Гарварде

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что команду Парков и скверов Татарстана пригласили поделиться опытом в Гарварде.

На брифинге в кабмине РТ она отметила, что процесс благоустройства общественных пространств в республике оказывается релевантным для всего мира.

«Нас пригласили выступить весной в Гарварде, для того чтобы рассказать о подходе Татарстана, потому что наши коллеги из Соединенных Штатов считают, что это важный опыт, и хотят некоторые наши управленческие решения присваивать и дальше распространять», — передает слова Фишман-Бекмамбетовой корреспондент «Реального времени».

Она отметила, что осознание включенности в мировой тренд пришло после завоевания премии Ага Хана.

Напомним, что в этом году программа развития общественных пространств РТ стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры. Она стала первым российским проектом, победившим в конкурсе за все годы его существования.