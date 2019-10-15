Чиновница из команды Хабирова пожаловалась на ремонт дороги в Уфе

Начальник управления социальных коммуникаций правительства Башкирии Елена Прочаковская пожаловалась на ремонт улицы Мустая Карима в Уфе. Ее возмутила грязь и невозможность пройти по тротуару.

Как пишет чиновница, жалоба поступила на имя главы РБ Радия Хабирова и она отправилась проверить ситуацию. На месте Прочаковская обнаружила, что вокруг «грязь и неряшливо».

«Позвонила, отправила в работу. Итог: до подрядчиков тоже нужно достучаться, что стандарты у Хабирова и Мустафина другие, что так, как придется, уже нельзя. Надо так, как положено по нормам. И по совести», — написала Прочаковская.

Она также выразила надежду, что в скором времени сможет выложить другие фото, на которых ситуация окажется исправленной.