Врачи поделились диетой против депрессии

Ученые австралийского Университета Маккуори пришли к выводу, что продукты, богатые витаминами, минеральными веществами и антиоксидантами, подпитывают мозг, снижают уровень воспаления и стресс, связанные с депрессией.

В ходе эксперимента они проанализировали состояние 76 студентов с депрессией, при этом вся группа принимала антидепрессанты, пишет научный журнал PLOS One.

Половине добровольцев предложили съедать пять порций овощей и две-три порции фруктов в день. Помимо этого, им было предложено внести в свой ежедневный рацион цельнозерновые злаки, постное мясо, яйца, творог тофу, две столовые ложки оливкового масла и одну чайную ложку куркумы или корицы. Наряду с этим предлагалось сократить потребление рафинированных углеводов, сахара, жира и обработанных продуктов.

Уже через три недели у части «подопытных», изменивших свой рацион, средний показатель депрессии в баллах снизился с 7,2 до 4,4, что считается нормой. Уровень тревоги упал с 6,3 до 3,4, а стресса — с 7,7 до 4,8.

Тем временем в группе с обычной диетой показатели депрессии, тревоги и стресса оставались прежними.

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