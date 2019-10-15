В 2020 году число получателей молочной кухни в Башкирии вырастет в 13 раз

В следующем году в Башкортостане количество детей, бесплатно получающих до трех лет молочную кухню, планируется увеличить с нынешних 2,1 тыс. человек до 26 тысяч.

Сегодня натуральную молочную продукцию выдают в 13 раздаточных пунктах, а также реализуют через торговые сети в Уфимском, Ишимбайском, Мелеузовском и Стерлитамакском районах, а также в Салавате и Кумертау, рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.

В следующем году в республике будут действовать семь собственных производств (в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке и Сибае), а также 67 пунктов выдачи, в том числе 40 — на базе аптечной сети «Башфармация», передает пресс-служба правительства РБ.

Ранее глава региона Радий Хабиров устроил разнос чиновникам после проверки качества школьного питания в 20 районах республики.