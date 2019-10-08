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Радий Хабиров: «Воровать у детей не позволю»

00:57, 08.10.2019
Радий Хабиров: «Воровать у детей не позволю»
Фото: vk.com/radiyhabirov

«Даю вам неделю, чтобы исправить ситуацию. Затем снова будут проверки. Повторится — будем принимать решения. Воровать у детей я не позволю».

Такое предупреждение оставил нерадивым чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после проверки качества школьного питания в 20 районах республики.

По его словам, нарушения выявлены почти везде, где побывало контрольное управление, «кое-где — возмутительные». Среди них — просроченные продукты, недовес, нарушение условий хранения продуктов, несоответствие выдаваемого рациона заявленному меню и даже амбарные вредители.

«Я уже говорил, что это исключительно важный вопрос, и мы обязательно приведем качество к единому высокому стандарту. А с теми, кто нам мешает в этом — попрощаемся», — пообещал Хабиров.

Ранее родителей уфимских школьников возмутил факт, когда на обед ребенку подали тефтели из сырого мяса.

ОбществоОбразование Башкортостан
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