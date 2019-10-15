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Новый авиарейс свяжет Казань с сибирскими Красноярском и Ханты-Мансийском

01:59, 15.10.2019
Новый авиарейс свяжет Казань с сибирскими Красноярском и Ханты-Мансийском
Фото: uvtaero.ru

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает новое направление Казань — Ханты-Мансийск — Красноярск. Самолеты начнут курсировать по нему с 27 октября 2019 года трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Продажа авиабилетов уже открыта.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200» вместимостью 50 человек, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее о запуске прямых авиарейсов из Якутска в Казань сообщила авиакомпания «Якутия».

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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