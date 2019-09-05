Казань и Якутию соединит регулярный авиарейс
Регулярные прямые рейсы из Якутска (столицы Республики Саха) в Казань и обратно с 27 октября запускает авиакомпания «Якутия». Рейсы будут выполняться на «Боинге-737-700" каждую неделю по воскресеньям. Промежуточная посадка — в Екатеринбурге.
В настоящее время такое путешествие возможно только с пересадками, его продолжительность составляет минимум 14 часов.
Оформить билеты в оба направления можно уже сейчас, говорится на сайте авиакомпании.
Напомним, на днях Минтранс России предложил отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах.БизнесТранспорт Татарстан
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