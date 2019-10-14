На трех улицах Казани могут построить новые газозаправочные станции

На трех казанских улицах могут появиться новые газозаправочные станции. Такую возможность рассматривает ООО «Газпром газомоторное топливо».

Такие станции могут быть на ул. Васильченко, ул. Адоратского и на Сибирском тракте по направлению к поселку Дербышки. Выделение участков для строительства газозаправочных объектов связано с увеличением спроса на компримированный природный газ.

Кроме того, в настоящее время в городе около 15% пассажирских перевозок осуществляются на газомоторных автобусах. Глава города Ильсур Метшин и гендиректор «Газпром газомоторное топливо» обсудили возможность полного перехода городского общественного транспорта на газомоторное топливо, а также приобретение коммунальной техники на природном газе.

Отмечается, что Татарстан является одним из лидеров среди субъектов России по количеству приобретенной техники на газу. Всего с 2013 года в республике приобретено около 1200 газомоторных транспортных средств. В 2018 году в рамках федеральной программы «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива» и республиканской программы «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ на 2013—2023 годы» автотранспортные предприятия Казани приобрели 82 низкопольных автобуса большой вместимости и 22 низкопольных автобуса средней, отмечает пресс-служба исполкома Казани.

Ранее сообщалось, что более 1 750 жителей республики перевели свои автомобили на метан с начала 2016 года в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан».

