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На трех улицах Казани могут построить новые газозаправочные станции

19:10, 14.10.2019 1
На трех улицах Казани могут построить новые газозаправочные станции
Фото: gazprom-gmt.ru

На трех казанских улицах могут появиться новые газозаправочные станции. Такую возможность рассматривает ООО «Газпром газомоторное топливо».

Такие станции могут быть на ул. Васильченко, ул. Адоратского и на Сибирском тракте по направлению к поселку Дербышки. Выделение участков для строительства газозаправочных объектов связано с увеличением спроса на компримированный природный газ.

Кроме того, в настоящее время в городе около 15% пассажирских перевозок осуществляются на газомоторных автобусах. Глава города Ильсур Метшин и гендиректор «Газпром газомоторное топливо» обсудили возможность полного перехода городского общественного транспорта на газомоторное топливо, а также приобретение коммунальной техники на природном газе.

Отмечается, что Татарстан является одним из лидеров среди субъектов России по количеству приобретенной техники на газу. Всего с 2013 года в республике приобретено около 1200 газомоторных транспортных средств. В 2018 году в рамках федеральной программы «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива» и республиканской программы «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ на 2013—2023 годы» автотранспортные предприятия Казани приобрели 82 низкопольных автобуса большой вместимости и 22 низкопольных автобуса средней, отмечает пресс-служба исполкома Казани.

Ранее сообщалось, что более 1 750 жителей республики перевели свои автомобили на метан с начала 2016 года в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан».

ОбществоБизнесТранспортАвто Татарстан
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  • Анонимно 15 окт
    на Горьковском шоссе нужна заправка
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