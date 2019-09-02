Более 1 750 авто татарстанцев перевели на метан

Более 1 750 жителей республики перевели свои автомобили на метан с начала 2016 года в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан».

Всего за время действия программы просубсидировано переоборудование более 3 000 единиц техники на сумму 92,5 миллиона рублей. Среднегодовой прирост переоборудованных авто владельцами — 158%.

Перевод автомобилей с бензина на газ помогает снизить в пять раз выбросы вредных веществ и снизить шум от машин в два раза. Кроме того, цена газового топлива существенно ниже топлива из нефти и составляет 20—60% от стоимости бензина и 50—70% дизельного топлива.

Напомним, Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Татарстана в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» компенсирует часть затрат юрлицам, частным предпринимателям и гражданам за перевод авто с бензина на газ.

«Компенсация производится посредством субсидирования недополученного дохода аккредитованных пунктов переоборудования и технического обслуживания. В зависимости от вида техники субсидируются не более 30 процентов затрат», — передает пресс-служба Минэкономики РТ.

В этом году программа началась 5 июля. За это время переоборудовано 455 машин. Заявки в этом году принимаются до 10 декабря.

Ранее сообщалось, что татарстанская антимонопольная служба начала рассматривать дело «Газпром газомоторное топливо», связанное со скачком цен на метан в прошлом году в условиях отсутствия конкуренции.

